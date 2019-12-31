وكيل البطريركية بالإسكندرية يبحث مع التعليم مشاكل مدارس الكاثوليك

ناقش القمص أنطونيوس غطاس وكيل عام الإيبارشية البطريركية بالإسكندرية، مع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، بعض المشاكل التي تخص الصفوف الأول والثاني ثانوي بالنسبة للشبكات والامتحانات الإلكترونية، بالإضافة إلى عدم استطاعة المدارس الكاثوليكية تحمل التكاليف الباهظة؛ نظرًا لأنها مدارس لا تهدف إلى الربح، ولكن هي مدارس تقدم رسالة تعليمية تربوية.



يذكر أن قوات الأمن بالإسكندرية عززت من إجراءات تأمين الكاتدرائية من الان بالتعاون مع قوات الجيش إذ تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الكاتدرائية بالإسكندرية.



ويترأس البابا تواضروس الثانى قداس ليلة رأس السنة مساء اليوم الثلاثاء، في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وسيقيم البابا قداسًا إلهيًا صباح الأربعاء، بمشاركة أساقفة الإسكندرية، الأنبا بافلي، والأنبا إيلاريون، والأنبا هيرمينا، ووكيل البطريركية بالإسكندرية والقس إبرام إيميل.