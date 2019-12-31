شمال سيناء تحقق 12.6% من المستهدف لمبادرة دعم صحة المرأة

صرح محافظ شمال سيناء بأن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة حققت نسبة 12.6 ٪ من المستهدف على مستوى المحافظة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 16٦ ألفا و781 سيدة وفتاة.



وأضاف المحافظ - في تصريح اليوم الثلاثاء أن المبادرة الرئاسية تشهد تزايد الإقبال من جانب المترددات على نقاط الفحص البالغة 43 نقطة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وأن المستهدف فحص 132 ألفا و761 سيدة وفتاة من سن 18 عاما فأكثر.



وأشار إلى توفير نقطة فحص بديوان عام محافظة شمال سيناء بمدينة العريش لفحص السيدات والفتيات من الموظفات العاملات في المحافظة، موجها بتوفير نقاط فحص أخرى في المصالح الحكومية ذات الكثافة العددية.



ومن جانبه، أكد الدكتور طارق كامل، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، حيث يتم تقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن بالمجان، إلى جانب نشر التوعية والثقافة الصحية فينا يتعلق بأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات، ودعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.