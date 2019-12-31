«التعليم»: مدارس «التأسيس العسكري» تزيد الانتماء وتحقق الانضباط

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن الهدف من مدارس التأسيس العسكري، تحقيق الإنضباط وويادة الانتماء، كشفا عن سبب عدم وجود "إعادة قيد"، قائلا: هذه الجزئية الغرض منها منع الغياب، وأن الطالب لازم يحضر".



وقال فى تصريحات للدستور إن المدارس الفنية الصناعية بنين قبل تطبيق التأسيس العسكري، كانت نسبة الغياب فيها تصل لـ 80%، الآن وبعد تطبيق نظام التأسيس قلت نسبة الغياب حتى أصبحت 5%، مشيرًا إلى أن ذلك يصل عن طريق تقارير رسمية تصل إليه ويعمل على متابعة الامر أول بأول.



وأضاف أن عدد المدارس المطبق فيها التأسيس العسكري يصل لـ 27 مدرسة بواقع مدرسة فى كل محافظة، وأن الوزارة تخطط أن يكون عددها 127 مدرسة العام المقبل حتى تكون كل مدارس البنين بها تأسيس عسكرى قائًلا:" كفاية تسيب محتاجين إنضباط".



وكان وزارة التربية والتعليم بدأت تطبيق نظام التأسيس العسكري بالمدارس الفنية الصناعية، من خلال 27 منشأة، بواقع مدرسة فى كل محافظة، لتحقيق الانضباط، وحتى يستفيد الطلاب ويتم تغيير سلوكياتهم، بخلاف تغيير الصورة الذهنية عن طلبة المدارس الفنية.







