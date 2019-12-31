جامعة القناة تستعد لقوافل الإصحاح البيئي للفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور أحمد زكي نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن أن خطة قوافل الإصحاح البيئي للفصل الدراسى الأول شهدت نجاح ملحوظ حيث نظمت الجامعة 13 قافلة للإصحاح البيئى فى مجالات الطب البشرى، والبيطرى، زراعة، تثقيف صحى لعلاج 4506 حاله بشرى و

8462 حاله بيطرى، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بتسعة قوافل داخل محافظة الإسماعيلية بعلاج 2703

حالات بشرية و5759 حاله بيطرية، مضيفًا أن قافلتين اتجاه لمحافظه السويس وتم علاج 1223حالة بشرية، و1933 بيطري، بمحافظة جنوب سيناء



وأكمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قوافل الفصل الدراسى الثانى ستقوم بتحديد الأماكن الأكثر احتياجًا لتقديم خدمات القوافل بها، مع إضافة الجانب الوقائي الخاص بمكافحة العدوى ورفع الوعى الصحى ومحو الأمية الصحية لدى المستفيدين من القوافل،وذلك من خلال ندوات تثقيفية تنفذ أثناء عمل القافلة الطبية، مضيفًا أن القافلة تشمل عقد الندوات التثقيفية الصحية بمعرفة أعضاء هيئة التدريس كلية التمريض.