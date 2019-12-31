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حوادث

أكاديمية الشرطة تستقبل طلاب كلية الحقوق (صور)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:39 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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استقبلت أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، طلاب كليات الحقوق بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة؛ لتعريفهم بدور أكاديمية الشرطة في إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصري.

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات الملتقى الأول لطلاب كليات الحقوق من الجامعات المصرية، قضوا خلاله يومًا دراسيًا مع أشقائهم طلاب كلية الشرطة من خريجي كليات الحقوق.

وحرص رئيس أكاديمية الشرطة وقيادات الأكاديمية على استقبال الطلاب والترحيب بهم، ونقل تحيات وزير الداخلية لهم واهتمامه ودعمه تلك المبادرات، لاسيما التقارب مع شباب الجامعات المصرية.

وتم إلقاء الضوء على نشاط الأكاديمية والتعريف بكل كيان من كياناتها ودوره فى تحقيق رسالة العلم فى خدمة الوطن، كما تم توضيح أبرز ملامح برنامج إعداد وتأهيل الطلاب الحاصلين على ليسانس الحقوق من حيث مدة تطبيقه، والتي تمتد إلى عامين دراسيين يتلقى خلالهما الطالب مناهج العلوم الشرطية "العلمية، النظرية" التى يتلقاها طالب كلية الشرطة فى نظام الأربع سنوات.

كما يتضمن البرنامج تأهيل الطالب تدريبيًا وبدنيًا بالقدر الذى يمكنه من مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة وتنمية قدراته التعليمية، من خلال البروتوكول المُبرم بين الأكاديمية وكلية الحقوق بجامعة عين شمس، والذى يُتيح للطالب عمل دراسات عليا فى دبلومتى القانون "العام، الخاص" للحصول على درجة الماجستير، إضافةً إلى تلقيه دورات متقدمة لتعليمه اللغات الأجنبية "الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية" وإجادتها تحدثًا وكتابةً، من خلال بروتوكول التعاون مع الجامعة الأمريكية وكلية الألسن.

ويتلقى الطالب أيضًا برامج متقدمة فى علوم الحاسب الآلى، كما يخضع لبرنامج ثقافى وتوعوى لثقل مهاراته وشخصيته الأمنية فى مجالات الأمن القومى والتحصين الفكرى والوعى الدينى الصحيح، لمواجهة مخططات إسقاط الدول ودور الأمن من الداخل فى ضوء التحديات التى واجهت الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة، لتحقيق الإنجازات والحفاظ عليها.

كما تم على هامش الملتقى عقد محاضرة تثقيفية للدكتور عبدالمعطى أبوزيد، وكيل الهيئة العامة للاستعلامات، حول دور الهيئة فى مواجهة الشائعات ومواجهة تزييف الحقائق، والعمل على نشر الوعى القومى لدى المواطنين.

وتم عرض فيلم تسجيلى عن أنشطة أكاديمية الشرطة، أعقبته جولة بالأكاديمية شملت أهم المنشآت التدريبية المتمثلة فى القرية التكتيكية وميادينها المختلفة، وعرض الكفاءة القتالية والبدنية وبيان عملى فى عمليات الإخفاء والتمويه فى بيئات مختلفة، ومهارات الرماية والأسلحة، وكذلك تفقد ميادين التدريب الفنى الأمنى على التخصص الوظيفى بنظام المحاكاة والقرية المرورية، ومشاهدة التدريبات على السباحة وقفزة الثقة بحمام السباحة الأوليمبى، ثم مشاهدة عروض الخيالة ورياضة الكلّة وعروض مميزة لكلاب الأمن والحراسة.

وأعرب الطلاب الحاضرون عن شكرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة لتنظيم هذا اليوم الحيوى، مؤكدين تقديرهم العميق وإشادتهم البالغة بالجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة وقوة التدريبات وتطورها.
أكاديمية الشرطة تستقبل طلاب كلية الحقوق (صور)
أكاديمية الشرطة تستقبل طلاب كلية الحقوق (صور)
أكاديمية الشرطة تستقبل طلاب كلية الحقوق (صور)
أكاديمية الشرطة تستقبل طلاب كلية الحقوق (صور)
أكاديمية الشرطة تستقبل طلاب كلية الحقوق (صور)
أكاديمية الشرطة تستقبل طلاب كلية الحقوق (صور)
أكاديمية الشرطة تستقبل طلاب كلية الحقوق (صور)
أكاديمية الشرطة تستقبل طلاب كلية الحقوق (صور)
أكاديمية الشرطة تستقبل طلاب كلية الحقوق (صور)
أكاديمية الشرطة تستقبل طلاب كلية الحقوق (صور)

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