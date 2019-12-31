معظمهم إناث.. رُبع مليون طالب دراسات عليا بالجامعات (إحصائية)

كشفت إحصائية حديثة، أن أعداد الطلاب المقيدين بمرحلة الدراسات العليا في الجامعات المصرية ومعاهد الدراسات العليا بلغ 238.9 ألف طالب، منهم 144 ألف طالب مقيد بمرحلة الدبلومة بنسبة 60.3%، و69.6 ألف طالب بمرحلة الماجستير بنسبة 29.2%، و25.2 ألف طالب بمرحلة الدكتوراه بنسبة 10.5%، حتى العام الدراسي 2017-2018.



ولفتت الإحصائية، إلى أن الإناث يمثلن العدد الأكبر بين الطلاب المقيدين بمرحلة الدراسات العليا، حيث يبلغ عددهن 130 ألف طالبة مقابل 108.9 ألف طالب من الذكور مقيد بمرحلة الدراسات العليا.



وجاءت جامعة عين شمس على رأس الجامعات المصرية من حيث عدد الطلاب المقيدين بمرحلة الدراسات العليا بعدد 24.7 ألف طالب، يليها جامعة طنطا بعدد 21.8 ألف طالب، ثم جامعة القاهرة بعدد 19.6 ألف طالب، الاسكندرية 18.7 ألف طالب وجامعة الأزهر 17.7 ألف طالب.