محاولات لفض الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية بالعراق

قال صباح النعمان، ‏المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الثلاثاء، إننا نعمل على إنهاء تواجد المحتجين أمام السفارة الأمريكية ببغداد.



وأضاف ‏المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، في نبأ عاجل نقلته فضائية "سكاي نيوز"، أنه لا يوجد أي قوات من الجهاز في محيط السفارة الأمريكية، ومهمتنا مكافحة الإرهاب فقط.



وتجمع آلاف المحتجين ومقاتلي جماعة مسلحة عراقية، الثلاثاء، أمام البوابة الرئيسية لمجمع السفارة الأمريكية في بغداد، للتنديد بالضربات الجوية على قواعد تابعة للجماعة التي تدعمها إيران.



وأحرق المحتجون الغاضبون أعلاما أمريكية، وحطموا كاميرات مراقبة في المكان وهم يهتفون "الموت لأمريكا".



وتأتي هذه الاحتجاجات وسط تصاعد موجة الغضب في العراق ضد الولايات المتحدة، على إثر الضربات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية ليلة الأحد، ضد مواقع لكتائب حزب الله في غرب العراق.



وأسفرت الضربات عن مقتل 25 شخصًا، ردًا على مقتل أمريكي في هجوم صاروخي استهدف قاعدة في شمال العراق فيها جنود أميركيون.