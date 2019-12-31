شارون ستون تبحث عن حبيب على تطبيق مواعدة

تعرَّض حساب الممثلة الأمريكية شارون ستون للحظر على تطبيق «بامبل» المتخصص في المواعدة.



واتخذت إدارة التطبيق هذا القرار بعدما تلقَّت العديد من البلاغات التي تشكو من وجود حساب مزيف باسم نجمة هوليوود.



وغرَّدت «ستون»، 62 عاماً، عبر حسابها على «تويتر» موجهة الحديث إلى تطبيق المواعدة، قائلة: «أتحدث إليك يا بامبل: هل من الصعب للغاية أن أكون أنا صاحبة الحساب؟».



وأعلن تطبيق «بامبل» رفع الحظر عن حساب نجمة السينما العالمية حتى تعود بطلة فيلم «غريزة أساسية» إلى استخدام التطبيق من جديد، وكتبت كلير أوكونر، مديرة تحرير التطبيق في ردها على التغريدة: «ثقي إننا بالتأكيد نريدك معنا».



نجم «ستون» سطع في سماء السينما الأمريكية خلال حقبة الثمانينيات والتسعينيات بعد ظهورها في أفلام عدة حققت نجاحاً كبيراً مثل «توتل ريكول» و«مايتي» و«كازينو».



نجمة هوليوود تزوّجت مرتين؛ الأولى من المنتج مايكل جرينبرج، والثانية من الصحفي فيل برونستين، الذي انفصلت عنه في عام 2004.



وكانت «ستون» تحدثت عن استعدادها للدخول في علاقة جديدة عام 2014، وأعلنت أنها «مستعدة للمواعدة».



وخلال العام الماضي، أخبرت نجمة هوليوود، مقدم برنامج «لايت لايت شو»، جيمس كوردين، وضيف البرنامج الذي ظهر معها في الحلقة ذاتها إلتون جون، أنها تبحث عن رجل، موضحة: «أحب الرجال طوال القامة».



وأردفت مديرة تطبيق «بامبل»: «نتمنى لك العثور على حبيب»، وذلك بمجرد أن رفع تطبيق «بامبل» الحظر المفروض على حسابها.



تطبيق «بامبل» هو منصة تسهل اتصال الأشخاص الباحثين عن الرومانسية والصداقة أو الاهتمامات المشتركة ببعضهم البعض.

