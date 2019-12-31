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تقارير ومتابعات

«التعليم» تعلن إجراءات تقدم السجناء لامتحانات «الثانوية»

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ريم محمود
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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إجراءات يتبعها الطلاب من نزلاء السجون العمومية والمؤسسات العقابية لاداء امتحانات الثانوية العامة.

وقالت الوزارة فى خطاب لها أنه يسمح لنزلاء السجون العمومية (رجال وسيدات) والمؤسسات العقابية بالتقدم لاداء الامتحان بعد إتباع عدة خطوات وهى تحرير استمارة التقدم للامتحان بمعرفة ولى الأمر، تسلم الاستمارة للجنة النظام والمراقبة المختصة بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية المتقدم عن طريقها الطالب، بالإضافة إلى قيام ولى الأمر بتسليم صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون بالادارة العامة للتعليم والإرشاد الدينى.

أما عن الطلاب المحجوزين بأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن، أكدت الوزارة فى خطابها أنه لا يسمح بعقد لجان خاصة لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بمقرات أقسام ومراكز الشرطة أو مديريات الامن وعلى ولى الأمر اتباع عدة خطوات وهى كالتالى:
- الحصول على موافقة من المحامى العام بالسماح للطالب باداء الامتحان.
- التقدم لمديرية الامن التابع لها الطالب لنقله لأقرب سجن عمومى على سبيل الامانة وعودته لمحبسه مرة أخرى بعد اداء الامتحان.
- تحرير استمارة تقدم للامتحان بمعرفة ولي الامر.
- تسليم الاستمارة للجنة النظام والمراقبة المختصة بعد اعتمادها من الادارة التعليمية المتقدم عن طريقها الطالب.
- تسليم صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون بالادارة العامة للتعليم.

واختتمت الوزارة خطابها بأنه فى حالة عدم وصول الطالب للسن القانونى المسموح به لدخول السجن العمومى (قاصر) يتم اتباع نفس الخطوات السابقة، ونقل الطالب إلى المؤسسة العقابية بالمرج (بالنسبة لطلاب الوجه البحري) والمؤسسة العقابية بالمنيا ( بالنسبة لطلابق الوجه القبلى).

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