بعثة الأمم المتحدة تنفي إجلاء موظفيها من السفارة ببغداد

نفت بعثة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل نقلته فضائية "الحدث"، إجلاء موظفيها عن المنطقة الخضراء في بغداد من السفارة الأمريكية.



وقال مسئولان في وزارة الخارجية العراقية، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إجلاء السفير الأمريكي وموظفين آخرين من السفارة في العاصمة بغداد، قبل أن يتمكن محتجون من اقتحام حرم السفارة.



وذكرت وكالات عالمية، أن السفير الأمريكي في بغداد والموظفين غادروها لدواع أمنية، وقال مسئول إن بعض موظفي أمن السفارة لا يزالوا يحرسونها.



وتجمع آلاف المحتجين ومقاتلي جماعة مسلحة عراقية، الثلاثاء، أمام البوابة الرئيسية لمجمع السفارة الأمريكية في بغداد، للتنديد بالضربات الجوية على قواعد تابعة للجماعة التي تدعمها إيران.



وأحرق المحتجون الغاضبون أعلاما أمريكية وحطموا كاميرات مراقبة في المكان وهم يهتفون "الموت لأمريكا".



وتأتي هذه الاحتجاجات وسط تصاعد موجة الغضب في العراق ضد الولايات المتحدة، على إثر الضربات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية ليلة الأحد، ضد مواقع لكتائب حزب الله في غرب العراق.



وأسفرت الضربات عن مقتل 25 شخصًا، ردًا على مقتل أمريكي في هجوم صاروخي استهدف قاعدة في شمال العراق فيها جنود أمريكيون.