محافظ الدقهلية يكلف رئيس مركز المنصورة بفتح شارع ببدواي

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة المنصورة بسرعة فتح شارع بقرية بدواي التابعة لمركز المنصورة، وذلك بعد ثبوت مخالفة أحد الابنية وتعديه على الشارع العام.



جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي وكلف محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة المنزلة بزيادة عدد عمال النظافة بالمدينة وسرعة ابرام عقود نظافة مع كافة المحلات التجارية.



وأكد محافظ الدقهلية أن مستوى النظافة بالمراكز والمدن والأحياء وابرام عقود مع المنشآت التجارية من أهم عناصر التقييم لبقاء المسئول من عدمه.



كما قرر محافظ الدقهلية احالة اوراق شكوى بناء سور على أرض أملاك دولة بكفر الحطبة التابعة لمركز شربين.



جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة ردا على شكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من قيام اخر ببناء سور على أرض أملاك دولة.



وكلف محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة شربين بسرعة الانتهاء من فحص الأوراق والمستندات المتعلقة بالواقعة بالشؤون القانونية وازالة المخالفات.

