ضبط 93 ألف جهاز طبي مغشوش في السيدة زينب

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحبة شركة بحوزتها 93 ألف جهاز وقطع مستلزمات طبية مجهولة المصدر، في السيدة زينب.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بضبط مالكة شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص، بحوزتها 93.677 ألف جهاز وقطعة مستلزمات طبية "جهاز قياس ضغط الدم، سرنجات، شرائط تحليل السكر" مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر، وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة لكونها غير مصرح بها من الجهات المعنية، بمنطقة السيدة زينب.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.