ضبط عصابة نشل حقائب السيدات في الأميرية

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، في الأميرية.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية بشارع السواح بقيادة المقدم أحمد طارق، رئيس المباحث، تمكنوا من ضبط "حسيني. ب"، 27 سنة، عاطل، و"محمد. م"، 18 سنة، سائق "توك توك" حال استقلالهما دراجة بخارية "توك توك " قيادة الثاني ويعمل عليه كسائق وبحوزتهما 3 حقائب حريمي مجهولي المصدر.



بمناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما وأقرا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.



وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وأضافوا أنهم كانوا في سبيلهم للإبلاغ.



تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.