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محافظات

التحفظ على 37.5 طن أغذية مجهولة المصدر داخل مصنع بالإسكندرية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:24 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 37.5 طن من المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل مصنع دون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة برج العرب، لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر.

وتمت مداهمة المصنع وألقى القبض على مالك المصنع، وبتفتيشه عثر على 32.600 طن مستلزمات إنتاج "زيت طعام، ذرة، مكسبات طعم" مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية.

كما عثر على 5 أطنان مقرمشات "منتج نهائى" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، بالإضافة إلى تجميعه 4500 لتر "سولار" تقدر قيمة المواد البترولية بـ30375 جنيهًا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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