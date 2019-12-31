62 % منهم عرب.. 7047 خريجًا وافدًا في مصر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي أعداد الوافدين خريجي التعليم العالي بلغ 7047 خريجا وافدا، غالبيتهم من الذكور بنسبة 71.7%، مقابل 28.3% من الإناث الوافدين بالمؤسسات التعليمية المصرية خلال عام 2018.



ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلي أن العدد الأكبر من الوافدين خريجي التعليم العالي بمصر ينتمون لدول عربية بعدد 4374 وافدا يمثلون 62.1% من جملة الوافدين، يليها الوافدين من الدول الآسيوية غير العربية بعدد 1801 وافد بنسبة 25.6%، ثم الدول الإفريقية غير العربية بعدد 749 وافد بنسبة 10.6%.



بينما كانت أقل أعداد بين حملة الجنسيات الأوروبية بعدد 92 خريجا وافدا خلال 2018 يمثلون 1.3% من جملة الخريجين الوافدين، والوافدين من الدول الأمريكية بعدد 31 وافدا بنسبة 0.4%.



وتركز العدد الأكبر من الوافدين خريجي التعليم العالي في الجامعات "الحكومية والخاصة" بعدد 6544 وافدا، والمعاهد العليا الخاصة والأكاديميات بعدد 470 وافدا، والمعاهد الفنية حكومية وخاصة بعدد 33 وافدا.