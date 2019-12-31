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مصر

تفاصيل جديدة لمبادرة منحة الـ 1250 جنيه ببطاقة التموين (مستند)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صلاح عامر
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حصلت الدستور على مذكرة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لأحد شركات القطاع الخاص، لدعوة المشاركة في مبادرة الرئاسة بتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، والتي تأتي في إطار شراكة الحكومة ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات المعنية والقطاع الخاص ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد البنوك، والتي تهدف رفع حجم الإنفاق الاستهلاكي في الفترة مابين يناير وحتى 30 يونيو المقبل.

وأوضحت المذكرة أن الدولة ستشارك في تقديم منحة للمواطنين على بطاقات التموين ليستفيد منها 65 مليون مواطن، تتكامل مع خصومات من المصانع المصرية، تتحدد في القطاع المشارك ونوع السلعة ويضاف إليها خصم إضافي من خلال السلاسل التجارية والمحال المشاركة، ليتم تفعيل بطاقة التموين لتعمل كبطاقة ائتمان لدى نقاط البيع المشاركة في المبادرة.

وكشفت المذكرة عن أنه يحق لكافة المواطنين من غير حاملي البطاقات، الاستفادة من المبادرة الرئاسية "اشتري المصري" بالشراء بالأسعار المخفضة، وسيقوم البنك المركزي برفع حد الائتمان الاستهلاكي من 35% إلى 50% خلال تلك الفترة.

وأشارت المذكرة إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الإنتاج الحربي سيقومان بوضع منظومة معلوماتية للمبادرة والتي ستواكب حملة اعلامية للترويج لها.

وتابعت المذكرة أنه يتم حاليا تسجيل المصانع والمحال التجارية والسلاسل التجارية التي ترغب في المشاركة مع تحديد السعر قبل وبعد الخصم، ونسبة لكل سلعة والكميات التي تطرح في المناقصة.

وفي نفس السياق، أكد المهندس حاتم عبد الغفار رئيس مجلس إدارة غرفة كفر الشيخ التجارية في تصريح خاص للدستور، أن هناك مبادرات جديدة لتخفيض الأسعار ودعم المنتج المحلي، واصفا إياها بالمبادرات الحقيقية التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع لمدة 6 أشهر بدءا من شهر يناير الجاري وحتى شهر يونيو المقبل بالتوازي مع مبادرة الرئاسة بالاتفاق مع السلاسل التجارية والهايبرات والمصانع والمحلات الكبرى والمحلات الشهيرة على تقديم خصم يصل لـ10% و15% وتشمل السلع المعمرة والاجهزة الكهربائية والمفروشات والملابس والسيراميك.

وأوضح أن هذه المبادرات بهدف انعاش الأسواق المحلية والمحال التجارية وتشجيع المنتج المحلي بعد فترة الركود في المبيعات بلغت بنسبة 50%.

وأشار إلى أن المنحة التي ستقدمها الدولة للمواطنين على البطاقات كمبادرات حكومية، لم تحدد المبلغ الأصلي الذي سيتم اضافته على البطاقة كمنحة لا ترد بشكل نهائي، متوقعا أن يصل نصيب كل فرد 200 جنيه، وأن المواطن سيحصل على الدعم مرتين، مرة يحصل عليه من البطاقة، ومرة أخرى في نفس الوقت من خلال مبادرة الغرف التجارية بالتخفيضات ما بين 10% - 15% للسلع في السلاسل التجارية الكبرى.

وكشف عن أن تكلفة تمويل مبادرة المنحة الـ 200 جنيه على البطاقات يستفيد منها 65 مليون فرد، لتصل قرابة 12 مليار و500 مليون جنيه.

وأوضح أن المبادرة الرئاسة سيتم مشاركتها من جانب وزارات المالية والتجارة والصناعة وسيتم تفعيل "السيستم" على البطاقات الذكية من خلال الإنتاج الحربي، مضيفا أن هذه المبادرة تهدف لإحداث رواج داخلي في البلاد، حيث تم الموافقة على رفع الحد الأقصى للائتمان بنسبة 35% إلى 50% لإنعاش السوق الفترة المقبلة.

ومن جهتها كشفت فاطمة عبد المقصود عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، عن تفاصيل جديدة عن مبادرة صرف الـ 1250 جنيه للفرد على البطاقات الذكية، منها قيام البنك المركزي بنشر ماكينات فى 15 ألف محل لتوفير السلع المدعمة، تبدأ فى يناير حتى يونيو 2020 على أن يكون لكل فرد 1250 جنيهًا موزعة على 6 أشهر، مشيرةً إلى أن البنك المركزى سيوفر ماكينات لاستخدام كروت التموين ككارت ائتمان فى المحال المشاركة بالمبادرة مع رفع نسبة الائتمان من 35% إلى 50%.

واستكملت ان المحلات والمصانع المشاركة فى المبادرة أقرت خصومات على جميع السلع المحلية المعمرة مثل الملابس والمفروشات، الأدوات المنزلية ومستلزمات تشطيب العقار، وستصدر بها قائمة محددة السعر قبل الخصم وبعد الخصم وستقدم السلاسل والمحال التجارية المشاركة خصمًا إضافيًا تحدد نسبته على كل سلعة، كما توفر السلع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين للحد من آثار الإصلاح الاقتصادى وتشجيع على شراء المنتج المحلى ونمو الناتج المحلى الإجمالى وتشغيل المصانع العامة ونمو التجارة المنظمة وخلق فرص عمل جديدة للشباب وضخ استثمارات جديدة فى الأسواق المحلية.

وتشارك وزارة الأعمال العام بشركاتها، في المبادرة، حيث يعرضون كافة السلع المعمرة والاستهلاكية المقترح تداولها بالمبادرة.

كما يشارك أيضا فى المبادرة أكثر من 4500 فرع للمحال الكبرى والسلاسل والهايبر، بجانب أكثر من 525 فرعًا كبيرًا لقطاع الأعمال العام، بإجمالى أكثر من 5100 محل بكافة المحافظات، بخلاف أكثر من 10000 موزع للشركات الصناعية.

وأكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لم تعلن رسميا أي بيانات عن هذه المبادرات الخاصة بالغرف التجارية ولم يتم مخاطبة الوزارة في هذا الشأن.

وأوضح في تصريح خاص للدستور أن الوزارة ترحب بأي مبادرات هادفة وتصب لصالح المستهلك المصري في الاستفادة بالتخفيضات في الأسعار.

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