خبير عالمى فى جراحة المسالك للأطفال بـ«مصر الجديدة العسكرى»

يستضيف مستشفى مصر الجديدة لعائلات ضباط القوات المسلحة الأستاذ الدكتور منير حنا خبير جراحة المسالك البولية للأطفال بمستشفى كورنيل بنيويورك فى الفترة من 10 وحتى 26 يناير الحالى.



وتستقبل اللجان التحضيرية بالمستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء يومي الاثنين والاربعاء من كل أسبوع.