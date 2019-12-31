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محافظات

محافظ بنى سويف يتقدم جنازة شهيد الواجب في جنازة عسكرية (صور)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:17 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
بنى سويف - محمد حفيظ
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تقًدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، يرافقه اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والمقدم عمرو محمد على _مكتب المستشار العسكري للمحافظة، جموع مشيعي جنازة الشهيد مجند"أحمد محمد أحمد"ابن قرية صفط الغربية مركز الواسطى، والذي استشهد بالعريش في شمال سيناء.

وأدى المحافظ ومرافقوه صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف،وذلك بحضور كل من اللواء رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببني سويف،والسيد العميد رئيس جهاز المخابرات العامة بالمحافظة،والمهندس عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب،وعادل ضيف الله ووجيه عبد الرازق رئيس مركز الواسطى وبنى سويف، والشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية،حيث أقيمت جنازة عسكرية وشعبية مهيبة للشهيد انطلقت من أمام المسجد.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، داعيا الله أن يتغمده بعظيم رحمته وأن يمنح أهله وذويه نعمة الصبر والاحتساب، وموجها تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يجودون بأغلى ما يملكون دفاعا عن الوطن، مؤكدا على وقوف الشعب المصري صفا واحدًا خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب وكل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن واستقرار وطننا الغالي مصر.

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