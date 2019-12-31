افتتاح مؤتمر بورسعيد الثاني لذوي الهمم اليوم (صور)

افتتحت ابتسام فريد أمين عام إقليم القناة وسيناء الثقافي اليوم الثلاثاء، مؤتمر بورسعيد الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يقيمه فرع ثقافة محافظة بورسعيد بمكتبة مصر العامة في حي الشرق، بحضور نخبة من أساتذة الجامعات.



أكدت الدكتورة تغريد رضا، أمين عام المؤتمر، خلال كلمتها الافتتاحية، على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذوي الاحتياجات الخاصة، ودعمه لهم لمواجهة مشاكلهم، موضحة أن المؤتمر يهدف لطرح الاتجاهات الحديثة في التربية الخاصة، وتوعية الأسر بالطرق الحديثة بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.



من جانبه، شدد الدكتور عبد الستار شعبان، رئيس المؤتمر، على حقوق ذوي الهمم في المجتمع، وأهمية تطوير برامج ومناهج التربية الخاصة من حيث المحتوى، لتصبح مؤشرا موضوعيا يعبر عن رقي أي بلد بنظامها التعليمي والإنساني.



وتضمنت الجلسة الافتتاحية فيلم تسجيلي قصير من إخراج هشام رأفت، يوضح الأنشطة المختلفة الموجهة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، أعقبه تكريم الباحثين والدارسين وبعض الأبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة.