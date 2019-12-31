إحباط تهريب بنادق هوائية و2850 طلقة عبر ميناء سفاجا

نجح قطاع أمن الموانئ والمنافذ برئاسة اللواء جمال عبدالباري، مساعد أول وزير الداخلية، في إحباط محاولة تهريب عدد من بنادق ضغط الهواء و2850 طلقة رش هواء عبر ميناء سفاجا البحري.



أكدت تحريات قسم البحث الجنائي اعتزام سائق سيارة نقل بمقطورة مُحملة برسالة "أكياس بلاستيكية" واردة للميناء على متن إحدى العبارات قادمة من إحدى الدول العربية، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية داخل مشمول الرسالة.



عقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية وجمركية لتفتيش السيارة والرسالة، أسفرت أعمالها عن ضبط 5 بنادق ضغط هواء مفككة، 2850 طلقة رش هواء خاصة بها مخفاة بأماكن متفرقة بجسم السيارة قيادته.



وبمواجهته أفاد بتسلمه المضبوطات من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي 5 آلاف جنيه لتهريبها داخل البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.