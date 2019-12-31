-
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الموافق 05 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التدخل السريع بالدقهلية ينقذ مُسنا من البرد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:26 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
ولاء جمال
طباعة
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق التدخل السريع بالدقهلية أنقذ مُسنا مشردا بمركز منية النصر بالمحافظة.

وأضافت الوزارة فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه تم التواصل مع مقدمي البلاغ للحصول على تفاصيل الحالة وتم التعامل معها.

وأشارت إلى أن البلاغ وهو لرجل مسن يدعى "ع.أ" يبلغ من العمر 70 عاما تقريبا وحالته سيئة، وأفاد فريق التدخل السريع أنه لا يحمل أي أوراق ثبوتية، وعلى الفور تم نقله وإيداعه بمؤسسة كبار السن بنبروه.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

«90 دقيقة» يفضح ادعاءات «ناشط البويه»: هذا ما سجلته الكاميرا

منذ حوالي 3 ساعات

استقرار سعر الدولار اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

أسرة قتيل بطلق ناري تٌحطم محتويات «قصر العيني الفرنساوي»

منذ حوالي 18 ساعة

إحالة واقعة الاعتداء على مواطنة من ذوى الهمم لـ«تفتيش الداخلية»

الصور

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد الوحدة الصحية بدقلت

image description

محافظ أسوان يشكل لجنة لوضع خريطة استثمارية

image description

تحرير 265 محضرا في حملة بملوي

image description

تكريم فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة (صور)

image description

الطلاب المكفوفون يؤدون الامتحانات إلكترونيًا بجامعة سوهاج

الأكثر قراءة

بحد أقصى 5 أفراد.. تفاصيل منح 1250 جنيهًا لأصحاب بطاقات التموين

بينهم مصريان.. أغنى 8 مليارديرات عرب فى 2019

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

قصة «عارية ليفربول» في الأهرامات: نشرت الفيديو وطارت لموسكو

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

نجدة الطفل: قدمنا 20 ألف بلاغ 3.4% منها زواج أطفال

الصحة

احذر.. زيت جوز الهند يهدد صحة القلب

بدائل النيكوتين للإقلاع عن التدخين تتوقف على سلوك المدخن

5 بدائل صحية لاتباع نظام غذائى ناجح

مشروب منزلى يساعدك فى التخلص من نوبات الصداع النصفي

الرئيس نيوز

محاضر لزراعات الأرز المخالفة.. والري: للحد من استنزاف المياه

بالانفوجراف .. تطور الاقتصاد في 2019

خاص| إجراءات للتعجيل بطرح "بنك القاهرة" في البورصة

دعوى قضائية تطالب بوقف نقل كباش "الكرنك" إلى "التحرير"

منوعات

أغرب 9 طقوس عالمية للاحتفال بالعام الجديد

إيلون موسك يعد بافتتاح أول نفق فائق السرعة في 2020

5 ابتكارات جديدة لخداع أنظمة التعرف على الوجه نهاية 2019

زاك إيفرون يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه بعد نجاته من الموت

كشكول

السبت القادم.. بدء امتحانات المرحلة الابتدائية بالدقهلية

حصاد 2019.. "التعليم العالى" فى مجال البحث العلمي ودوره فى خدمة المجتمع

تفاصيل مصرع طفلة داخل مصعد الإدارة الصحية بكفر شكر

لعصير الجوافة فوائد عديدة لطفلك .. تعرفي عليهم

إسلام سياسي

العراق: محتجون يقتحمون البوابة الرئيسية للسفارة الأميركية في بغداد

أردوغان يطلق سراح مئات الدواعش لإرسالهم إلى ليبيا

الاحتلال الإسرائيلي: حماس تحضر لحرب قادمة

شهادة أردوغان "المزيفة".. وصمة عار تطارد الديكتاتور العثماني ومطالب بمحاكمته "فيديو"

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
بداية جديدة
دعاء خليفة
لص حلب وعقدة السيسى
ماجد حبته
خناقة أمريكية إيرانية فى العراق!
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
المزيد

الثقافة

الأحد.. أمسية في حب سعيد اللاوندي بنقابة الصحفيين

"معرض الفنون التشكيلية والعرائس" في القطامية.. 15 يناير

حفل الروسية يوليا بالابانوفا بمعهد البركة الثقافي.. السبت

محاضرة بعنوان "أم كلثوم.. رقائق العبقرية" 25 فبراير

صفحتنا ع الفيس بوك