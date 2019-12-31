التدخل السريع بالدقهلية ينقذ مُسنا من البرد

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق التدخل السريع بالدقهلية أنقذ مُسنا مشردا بمركز منية النصر بالمحافظة.



وأضافت الوزارة فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه تم التواصل مع مقدمي البلاغ للحصول على تفاصيل الحالة وتم التعامل معها.



وأشارت إلى أن البلاغ وهو لرجل مسن يدعى "ع.أ" يبلغ من العمر 70 عاما تقريبا وحالته سيئة، وأفاد فريق التدخل السريع أنه لا يحمل أي أوراق ثبوتية، وعلى الفور تم نقله وإيداعه بمؤسسة كبار السن بنبروه.



وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال.