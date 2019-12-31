قبائل مصراتة تعلن دعمها الجيش الليبى

قالت قناة "العربية"، إن قبائل مدينة مصراتة الليبية، أعلنت في بيان، عقب اجتماع أعيانها بالمنطقة الشرقية، عن دعمها الجيش الوطني الليبي، ورفضها لجميع التحالفات التي يجريها المجلس الرئاسي مع تركيا.



ووفقا للقناة، وصف البيان الاتفاق الموقع بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتركيا بـ"المشبوه"، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق فقدا الشرعية.



وأضاف البيان: "سوف نكون في الصفوف الأولى لطلائع الجيش العربي الليبي، لكسر شوكة الغدر والخيانة ضد كل من يحاول النيل من أمنه وسيادته، ونؤكد دعمنا اللامحدود لقواتنا المسلحة العربية، وندعم جيشنا البطل من أبناء ليبيا الشجعان في حربه المقدسة على الإرهاب وداعميه".



وتابع: "نرفض كل التحالفات المشبوهة التي يجريها ما يسمى المجلس الرئاسي الفاقد للشرعية المغتصب للسلطة، ونثمن المواقف التاريخية المشرفة لأغلبية مدن وقبائل غرب ليبيا في انحيازها للوطن، وفي الوقت نفسه نأسف لمن انحاز للمغرر بهم لشراذم جماعة تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية".