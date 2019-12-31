مصر الأولى إفريقيًا فى النشر العلمى بمجال تحلية المياه

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي احتلال مصر المرتبة الأولى إفريقيًا والـ11 عالميًا في النشر العلمي في مجال تحلية المياه.



كما احتلت المرتبة الـ25 في مجال تكنولوجيا "النانو"، والمرتبة الثالثة إفريقيًا في الزراعة الذكية، مشيرة إلى أن إجمالي عددِ الأبحاث المصرية المنشورة دوليًا بلغ 250 ألف بحث.



وأكدت الوزارة- في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء- نجاحها في تطويع البحث العلمي لخدمة المجتمع في العديد من المجالات، حيث تم تطوير تكنولوجيا تخزين القمح محليًا (الصوامع البلاستيكية) لتقليل الفاقد إلى 2%، وتمت زيادة إنتاجية القمح إلى 24 إردبًا للفدان، وزيادة إنتاجية الأرز من خلال تطوير هجن جديدة بنسبة 30%، وتوفير مياه الرى بنسبة لا تقل عن 20%، كما تم تصنيع عربة لنقل ووزن المحاصيل الزراعية بنسبة مكون محلى 80%.



وكشفت عن تسجيل 135 براءة اختراع، شملت إنتاج مصل للوقاية من إنفلونزا الطيور، وإنتاج البيوديزيل والبيوجيت كوقود حيوى للمركبات والطائرات، وإنتاج سلالات حيوانية محسنة وراثيًا بتكنولوجيا نقل الأجنة، ومعالجة مياه الصرف الصناعي والزراعى.



وأضافت أنه تم تطوير وإنشاء وتشغيل محطة تجريبية لوحدات صغيرة من مركزات الطاقة الشمسية ببلبيس (مزرعة سيكم)، بدعم من الاتحاد الأوروبى وابتكار طريقة لتوجيه ضوء الشمس لإنارة الشوارع الضيقة والأزقة، وتم تسليط الضوء على بعض من هذه الابتكارات من مجلات عالمية، مثل نيوزويك (News Week)، وتم تصميم وتنفيذ محطة مبتكرة لمعالجة مياه الصرف الصحي بإحدى القرى بطاقة إنتاجية 400 متر مكعب يوم.



وأشارت الوزارة إلى إنتاجها أطلس الخرائط هيدرولوجية لجنوب الصحراء الغربية، وإنشاء التلسكوب الفلكي في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الشبكة القومية لرصد الزلازل، ودراسات الآثار والمياه الجوفية إلى جانب إنشاء مركز إقليمي للحد من المخاطر فى المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، بالتعاون مع جامعة السويس.



ولفتت إلى إصدار النسخة الأولية من الاستراتيجيةِ القوميةِ للذكاءِ الاصطناعي، بالتعاون مع وزارةِ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية، وتم تقييم وتحديث الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لتواكب رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أنه تمت زيادة عدد الحاضنات التكنولوجية الناشئة إلى 19 حاضنة، ودعم ما يزيد على 90 شركة تكنولوجية، وتخريج 63 شركة عاملة فى الأسواق المحلية والعالمية.



وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 95% من مشروع بحثي وتطبيقي في مجال مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وتم إطلاق برنامج تحالفات المعرفة والتكنولوجيا لدعم الكفاءات الوطنيةِ في الجامعات والمنظمات البحثية والمنظمات غير الحكومية، وبلغ عدد التحالفات 14 تحالفًا.



وأوضحت أنه تم إطلاق مبادرة (اندماج) للشراكة بين التعليم الهندسي والبحث العلمى؛ بهدف تطوير الصناعة المصرية، وتأهيلِ جيل جديد من الخريجين المبدعين وروادِ الأعمال إلى جانب تطوير برنامج جامعة الطفل الذى وضع ضمن برنامج خطة الحكومة لبناء الإنسان المصري بمشاركة عدد كبير من الجامعات الحكومية والخاصة.