-
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الموافق 05 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر الأولى إفريقيًا فى النشر العلمى بمجال تحلية المياه

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:21 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي احتلال مصر المرتبة الأولى إفريقيًا والـ11 عالميًا في النشر العلمي في مجال تحلية المياه.

كما احتلت المرتبة الـ25 في مجال تكنولوجيا "النانو"، والمرتبة الثالثة إفريقيًا في الزراعة الذكية، مشيرة إلى أن إجمالي عددِ الأبحاث المصرية المنشورة دوليًا بلغ 250 ألف بحث.

وأكدت الوزارة- في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء- نجاحها في تطويع البحث العلمي لخدمة المجتمع في العديد من المجالات، حيث تم تطوير تكنولوجيا تخزين القمح محليًا (الصوامع البلاستيكية) لتقليل الفاقد إلى 2%، وتمت زيادة إنتاجية القمح إلى 24 إردبًا للفدان، وزيادة إنتاجية الأرز من خلال تطوير هجن جديدة بنسبة 30%، وتوفير مياه الرى بنسبة لا تقل عن 20%، كما تم تصنيع عربة لنقل ووزن المحاصيل الزراعية بنسبة مكون محلى 80%.

وكشفت عن تسجيل 135 براءة اختراع، شملت إنتاج مصل للوقاية من إنفلونزا الطيور، وإنتاج البيوديزيل والبيوجيت كوقود حيوى للمركبات والطائرات، وإنتاج سلالات حيوانية محسنة وراثيًا بتكنولوجيا نقل الأجنة، ومعالجة مياه الصرف الصناعي والزراعى.

وأضافت أنه تم تطوير وإنشاء وتشغيل محطة تجريبية لوحدات صغيرة من مركزات الطاقة الشمسية ببلبيس (مزرعة سيكم)، بدعم من الاتحاد الأوروبى وابتكار طريقة لتوجيه ضوء الشمس لإنارة الشوارع الضيقة والأزقة، وتم تسليط الضوء على بعض من هذه الابتكارات من مجلات عالمية، مثل نيوزويك (News Week)، وتم تصميم وتنفيذ محطة مبتكرة لمعالجة مياه الصرف الصحي بإحدى القرى بطاقة إنتاجية 400 متر مكعب يوم.

وأشارت الوزارة إلى إنتاجها أطلس الخرائط هيدرولوجية لجنوب الصحراء الغربية، وإنشاء التلسكوب الفلكي في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الشبكة القومية لرصد الزلازل، ودراسات الآثار والمياه الجوفية إلى جانب إنشاء مركز إقليمي للحد من المخاطر فى المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، بالتعاون مع جامعة السويس.

ولفتت إلى إصدار النسخة الأولية من الاستراتيجيةِ القوميةِ للذكاءِ الاصطناعي، بالتعاون مع وزارةِ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية، وتم تقييم وتحديث الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لتواكب رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أنه تمت زيادة عدد الحاضنات التكنولوجية الناشئة إلى 19 حاضنة، ودعم ما يزيد على 90 شركة تكنولوجية، وتخريج 63 شركة عاملة فى الأسواق المحلية والعالمية.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 95% من مشروع بحثي وتطبيقي في مجال مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وتم إطلاق برنامج تحالفات المعرفة والتكنولوجيا لدعم الكفاءات الوطنيةِ في الجامعات والمنظمات البحثية والمنظمات غير الحكومية، وبلغ عدد التحالفات 14 تحالفًا.

وأوضحت أنه تم إطلاق مبادرة (اندماج) للشراكة بين التعليم الهندسي والبحث العلمى؛ بهدف تطوير الصناعة المصرية، وتأهيلِ جيل جديد من الخريجين المبدعين وروادِ الأعمال إلى جانب تطوير برنامج جامعة الطفل الذى وضع ضمن برنامج خطة الحكومة لبناء الإنسان المصري بمشاركة عدد كبير من الجامعات الحكومية والخاصة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

«90 دقيقة» يفضح ادعاءات «ناشط البويه»: هذا ما سجلته الكاميرا

منذ حوالي 23 ساعة

الجيش الليبى يوجه رسالة لقواته وللشعب بشأن العدوان التركى

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بينهم مصريان.. أغنى 8 مليارديرات عرب فى 2019

منذ حوالي 11 ساعة

كشف غموض سرقة 3 خواتم ألماس من منزل سيدة بالجمالية

الصور

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد الوحدة الصحية بدقلت

image description

محافظ أسوان يشكل لجنة لوضع خريطة استثمارية

image description

تحرير 265 محضرا في حملة بملوي

image description

تكريم فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة (صور)

image description

الطلاب المكفوفون يؤدون الامتحانات إلكترونيًا بجامعة سوهاج

الأكثر قراءة

بحد أقصى 5 أفراد.. تفاصيل منح 1250 جنيهًا لأصحاب بطاقات التموين

بينهم مصريان.. أغنى 8 مليارديرات عرب فى 2019

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

قصة «عارية ليفربول» في الأهرامات: نشرت الفيديو وطارت لموسكو

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

نجدة الطفل: قدمنا 20 ألف بلاغ 3.4% منها زواج أطفال

الصحة

احذر.. زيت جوز الهند يهدد صحة القلب

بدائل النيكوتين للإقلاع عن التدخين تتوقف على سلوك المدخن

5 بدائل صحية لاتباع نظام غذائى ناجح

مشروب منزلى يساعدك فى التخلص من نوبات الصداع النصفي

الرئيس نيوز

محاضر لزراعات الأرز المخالفة.. والري: للحد من استنزاف المياه

بالانفوجراف .. تطور الاقتصاد في 2019

خاص| إجراءات للتعجيل بطرح "بنك القاهرة" في البورصة

دعوى قضائية تطالب بوقف نقل كباش "الكرنك" إلى "التحرير"

منوعات

أغرب 9 طقوس عالمية للاحتفال بالعام الجديد

إيلون موسك يعد بافتتاح أول نفق فائق السرعة في 2020

5 ابتكارات جديدة لخداع أنظمة التعرف على الوجه نهاية 2019

زاك إيفرون يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه بعد نجاته من الموت

كشكول

السبت القادم.. بدء امتحانات المرحلة الابتدائية بالدقهلية

حصاد 2019.. "التعليم العالى" فى مجال البحث العلمي ودوره فى خدمة المجتمع

تفاصيل مصرع طفلة داخل مصعد الإدارة الصحية بكفر شكر

لعصير الجوافة فوائد عديدة لطفلك .. تعرفي عليهم

إسلام سياسي

العراق: محتجون يقتحمون البوابة الرئيسية للسفارة الأميركية في بغداد

أردوغان يطلق سراح مئات الدواعش لإرسالهم إلى ليبيا

الاحتلال الإسرائيلي: حماس تحضر لحرب قادمة

شهادة أردوغان "المزيفة".. وصمة عار تطارد الديكتاتور العثماني ومطالب بمحاكمته "فيديو"

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
بداية جديدة
دعاء خليفة
لص حلب وعقدة السيسى
ماجد حبته
خناقة أمريكية إيرانية فى العراق!
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
المزيد

الثقافة

الأحد.. أمسية في حب سعيد اللاوندي بنقابة الصحفيين

"معرض الفنون التشكيلية والعرائس" في القطامية.. 15 يناير

حفل الروسية يوليا بالابانوفا بمعهد البركة الثقافي.. السبت

محاضرة بعنوان "أم كلثوم.. رقائق العبقرية" 25 فبراير

صفحتنا ع الفيس بوك