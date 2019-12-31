ضبط مسجل وطالب بـ166 طربة حشيش في الإسكندرية

نجح ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط مسجل خطر وطالب بحوزتهما طرب حشيش، في منطقة الرمل.



تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول الرمل من ضبط مسجل خطر، وطالب حال استقلالهما سيارتين، وبحوزتهما 166 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، وذلك في كمين أعد لضبطهما.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما واستخدام السيارتين في عملية النقل والترويج.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة المختصة للتحقيق.