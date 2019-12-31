سقوط تاجري مخدرات بـ2 كيلو هيروين في قبضة ضباط المكافحة

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر بحوزته 5 قوالب حجرية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، حال تواجده بطريق الإسماعيلية - السويس.



وقرب مدخل مدينة 15 مايو، تم ضبط عاطل بحوزته 4 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، مبلغ مالى، وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفنيش، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.