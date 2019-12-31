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سياسي

أبرز بنود قانون التأمينات والمعاشات الجديد (إنفوجراف)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:15 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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تستعد الحكومة أول العام الجديد، لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون خلال شهر يناير المقبل، وسيتم وفقا للقانون الجديد إجراء تغيير شامل في ملف المعاشات يعتمد قوامه على تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية وتحقيق طفرة جديدة في هذا الملف، وفقا لما يتضمنه القانون الجديد من مميزات وحوافز لأصحاب المعاشات.

وتضمن القانون الجديد، نقاط مهمة حققت درجة عالية من الرضا لدى أصحاب المعاشات، ولعل من أهمها وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، مع زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويا، مع وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، وتوفير بدل البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية.

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