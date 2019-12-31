لا خمور لمَن دون الـ18 عاماً في المنشآت السياحية برأس السنة

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، حملات أمنية مكبرة استهدفت ضبط تجار ومروجي المخدرات قبل بدء احتفالات رأس السنة الميلادية.



وفتشت مباحث السياحة والأداب المراكب السياحية والفنادق لضبط الخمور والكحوليات، بالإضافة إلى التشديد على أصحاب المنشآت السياحية، عدم السماح لمن أقل من 18 عامًا تناول الخمور.



ومن جانبه، عقد اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، اجتماعًا مع اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة ومفتشي المباحث ومديري القطاعات وضباط المباحث بجميع الدوائر.



وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة لـ"الدستور" أن "الجندي" وجه باليقظة الأمنية وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي في جميع الدوائر لتأمين احتفالات الأقباط ومنع تسلل أي من العناصر الإرهابية أو الإجرامية إلى محيط دور العبادة المسيحية.



وأوضح أن هناك خطة عمل جديدة وتم التنسيق بين كافة الإدارات المعنية وانتداب ضباط من فرق التدخل السريع وفرق من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة لتأمين المنشأت الدينية والكنائس مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وضباط البحث الجنائي بالقاهرة.



ومن جانبه، تم انتداب عدد من رجال المفرقعات لتمشيط محيط جميع الكنائس ودور العبادة وتركيب البوابات الإلكترونية للكشف عن المفرقعات والمعادن قبل تعيين خدمة شرطية من ضباط الأمن العام والمباحث عليها.



ويعتمد تأمين كل كنيسة على ضباط مباحث وأمن عام يرافقهم سيارة أمن مركزي وقوة شرطية مرافقة، وشرطية سيدة لتفتيش السيدات قبل الدخول، ومنع دخول السيارات إلى محيط الكنيسة على أن يركن الزوار سياراتهم الخاصة بالخارج.