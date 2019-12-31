إجلاء السفير الأميركي في بغداد.. والمحتجون يقتحمون السفارة

قال مسؤولان في وزارة الخارجية العراقية، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إجلاء السفير الأميركي وموظفين آخرين من السفارة في العاصمة بغداد، قبل أن يتمكن محتجون من اقتحام حرم السفارة.



وذكرت وكالات عالمية، أن السفير الأميركي في بغداد والموظفين غادروها لدواع أمنية، وقال مسؤول إن بعض موظفي أمن السفارة لا يزالوا يحرسونها.



وتجمع آلاف المحتجين ومقاتلي جماعة مسلحة عراقية، الثلاثاء، أمام البوابة الرئيسية لمجمع السفارة الأميركية في بغداد، للتنديد بالضربات الجوية على قواعد تابعة للجماعة التي تدعمها إيران.



وأحرق المحتجون الغاضبون أعلاما أميركية وحطموا كاميرات مراقبة في المكان وهم يهتفون "الموت لأميركا".



وتأتي هذه الاحتجاجات وسط تصاعد موجة الغضب في العراق ضد الولايات المتحدة، على إثر الضربات الجوية التي نفذتها القوات الأميركية ليلة الأحد، ضد مواقع لكتائب حزب الله في غرب العراق.



وأسفرت الضربات عن مقتل 25 شخصًا، ردًا على مقتل أميركي في هجوم صاروخي استهدف قاعدة في شمال العراق فيها جنود أميركيون.