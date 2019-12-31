ضبط عصابة سرقت معدات مواقع تحت الإنشاء في الشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص اشترك مع آخرين في سرقة كمية من الأسياخ والقطع الحديدية من داخل موقع تحت الإنشاء بمنطقة الشروق.



البداية، أثناء ملاحظة قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، الحالة الأمنية بالطريق الدائري، فاشتبهوا في سيارة ربع نقل متوقفة بجانب الطريق يستقلها أحد الأشخاص وتوقف شخص آخر بجانب السيارة.



وفور مشاهدتهما القوات لاذ الأخير بالفرار، بينما فر الأول بالسيارة، وبمطاردة السيارة تمكنت القوات من استيقافها وضبط قائدها، وعُثر بداخل صندوق السيارة على "لفة حديد تسليح، لفة سلك نحاس، 99 قطعة حديدية، إصطمبة معدنية تستخدم فى صب قواعد أعمدة الإنارة".



بمواجهته أمام المقدم أحمد عاطف، رئيس مباحث الشروق، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بسرقة المضبوطات بالاشتراك مع آخرين من داخل موقع تحت الإنشاء بطريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.