حملات المرور تهدم 21 موقفًا عشوائيًا

شنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 5376 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: 1782 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 213 مخالفة السير بدون ترخيص قيادة وتسيير، 10 دراجات نارية مخالفة، 21 مخالفة موقف عشوائي، 85 مخالفة شروط الترخيص.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.