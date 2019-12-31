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حوادث

«جيهان» تطلب الطلاق: «باع أوضة النوم»

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:03 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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"الكيف أكل دماغه وعنده استعداد يبيع ابنه ليشتري مواد مخدرة".. كلمات مؤثرة بدأت بها "جيهان" حديثها عن دعوى الطلاق التي رفعتها برقم 63329 لسنة 2019 أحوال شخصية.

وقالت "جيهان": "لم أنكر أننى كنت أعلم قبل الارتباط والزواج منه أنه مدمن مواد مخدرة، لكنى عاندت نفسى وضحيت بسمعة أهلى وتزوجته، لكى أهرب من كلمة عانس التى كانت تطاردنى دائمًا في كل لقاء يجمعنى بصديقاتى".

واستكملت "جيهان" وهى تحاول أن تمسك دموعها: "زوجى طارق كان لا يمتلك سوى شقة صغيرة ورثها عن والدته، وقمت أنا بتجهيز كل الشقة من الألف إلى الياء بدون علم أهلي، وتزوجنا وعشت معه أسوأ أيام حياتى، فكان طوال الوقت رافض العمل، وبعد محايلات كثيرة لينزل للعمل كان ينفق راتبه على تعاطى المواد المخدرة فقط ولا يعطينى جنيهًا واحدًا".

وأضافت الزوجة: "بعد إنجاب ابنى زادت المسئولية فاضررت للخدمة في المنازل وتنظيف سلالم ومداخل العقارات وابنى على كتفى، فكنت أخشى أتركه معه ليضره بشىء، ولم يكتفِ بأنه لا يتحمل مسئوليتنا بل كان يتعدى علىّ بالضرب ليتحصل على أموالى، وكتفني بالحبال وقص حلقي الذهبى من أذنى وباعه، وأنفق أمواله على المخدرات".

واستطردت: "تحملت كل هذا حتى لا أعود لأهلى ويلوموننى على هذه الزيجة، لكن منذ شهر تقريبًا تفاجأت فور عودتى من عملى بأن زوجى باع غرفة النوم برخص التراب، مبررًا بأنه لم يعد جنيه في جيبه، فتشاجرت معه مشاجرة كبيرة وطلبت منه استرجاع الأموال التي أخذها وإرجاع غرفة النوم، لكنه رفض فذهبت لصاحب المحل الذى اشترى منه غرفة النوم وطلبت منه إرجاع الغرفة، وسأقوم بتقسيط المبلغ الذى أخذه زوجى لكنه رفض، وبعد 3 أيام من مشاجرات لا تنتهى بيني وبين زوجى تعدى علىّ بالضرب وأصابنى بجرح نافذ في الرأس، فتركته وذهبت لمنزل والدى وقررت الطلاق منه".

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