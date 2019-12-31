«سيدى كرير» تستهدف أرباح بـ503 مليون جنيه في 2020

أظهرت الموازنة التخطيطية لشركة «سيدى كرير» للبتروكيماويات للعام المالي 2020، استهداف أرباح بقيمة 503.5 مليون جنيه، مقابل أرباح مستهدفة بنحو 1.06 مليار جنيه في 2019.



وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة منذ قليل، أنها تستهدف مبيعات بقيمة 4.5 مليار جنيه خلال العام المقبل، مقابل مبيعات مستهدفة بقيمة 6.2 مليار جنيه خلال 2019.



وذكرت الشركة، أن أساس معامل تحويل الدولار 16.5 جنيه للبنود المقدرة بالعملة الأجنبية.



وفي وقت سابق، قالت سيدي كرير للبتروكيماويات، إنها قدرت الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2020 بقيمة 6.88 مليار جنيه.



وحققت الشركة أرباحا بلغت 521 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 922 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 3.9 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.2 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.