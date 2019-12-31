إخلاء الموظفين الأساسيين في السفارة الأمريكية بالعراق

قالت شبكة "سكاي نيوز"، في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم إخلاء الموظفين الأساسيين في السفارة الأمريكية في بغداد.



وأضافت الشبكة، أن مناصري "حزب الله العراق" قاموا بإحراق نقاط تمركز حماية السفارة الأمريكية.



جاء ذلك، خلال مهاجمة محتجين البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد، ردا على القصف الأمريكي لمواقع تابعة لحزب الله في العراق.