هبوط طفيف فى بورصات الإمارات

شهدت أسواق الأسهم الإماراتية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، آخر جلسات عام 2019، تراجعًا هامشيًا في تعاملاتها الصباحية.



تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.01%، ليصل إلى 5092.17 نقطة.



وبلغت أحجام التعاملات بنحو 2.81 مليون سهم، بقيمة وصلت إلى 8.41 مليون درهم.



وكان أكثر الأسهم الصاعدة في بورصة العاصمة هو سهم إشراق 2.86%، والدار العقارية 0.46%، والاتصالات 0.24%.



وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالية بنسبة 0.05%، خاسرا نحو 1.47 نقطة من قيمته ليصل إلى 2768.47 نقطة.



وجرت تعاملات بسوق دبي على نحو 10.57 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 10.78 مليون درهم، بعد تنفيذ 124 صفقة.



وصعد سهم ديار للتطوير 0.80%، وإعمار للتطوير 0.25%، ودبي الإسلامي 0.18%.