زعيم الحشد الشعبى يشارك فى اقتحام السفارة الأمريكية بالعراق

أفادت وسائل عراقية، اليوم الثلاثاء، بأن زعيم الحشد الشعبي، فالح الفياض، يشارك في اقتحام السفارة الأمريكية بالعراق، نقلا عن فضائية "الحدث".



ويقود المظاهرات كلٌ من قيس الخزعللي، وهادي العامري، زعيمى العصائب، ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة الأمريكية، وطرد السفير الأمريكي من العراق.



وأعلنت ميليشيات حزب الله العراقية، اعتصاما مفتوحا أمام السفارة الأمريكية حتى إغلاقها، وتم تحطيم زجاج المبنى في بغداد.



أحرق مناصرو "حزب الله" العراق، العلم الأمريكي أمام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد.



وقال مسئولان في وزارة الخارجية العراقية، إنه تم إجلاء السفير الأمريكي وموظفين آخرين من السفارة في العاصمة بغداد، في ظل تصاعد الاحتجاجات خارجها.