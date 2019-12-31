إطلاق قافلتين طبيتين ببورسعيد والدقهلية اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق قافلتين طبيتين مجانيتين في جميع التخصصات، اليوم، والتى تعد أخر قافلة طبية تطلقها الوزارة فى عام 2019 ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الطيبة.



وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية فى مناطق الصدق مركز جنوب بورسعيد، وميت إشنا مركز أجا بالدقهلية.



وأشارت، إلى أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.