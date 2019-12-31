استكمال ازدواج طريق فاقوس - الحسينية بـ147 مليون جنيه

تفقد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، بتفقد أعمال ازدواج طريق فاقوس - الحسينية بطول 25.5 كم بتكلفة إجمالية 147 مليون و280 ألف جنيه، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال لتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.



وأكد المحافظ على اهتمام الدولة بتقديم كل الخدمات بقطاع الطرق التي تمثل عصب التنمية والتجارة ورفع كفاءة البنية التحتية وتقديم كل الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من الأعمال والالتزام بالمواصفات المحددة.



واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مهندس هيئة الطرق والكباري المشرف على تنفيذ المشروع بأن عملية ازدواج طريق فاقوس- الحسينية، والمقام على مرحلتين، المرحلة الأولى فى المسافة التي تبدأ من قرية سعود حتى قرية كفر عمار بطول 13.5 كم وبتكلفة مالية تبلغ 66 مليونًا و800 ألف جنيه.



والمرحلة الثانية في المسافة التي تبدأ من قرية كفر عمار حتى مدينة فاقوس بطول 12 كم وبتكلفة مالية تبلغ 80 مليونًا و480 ألف جنيه.



أكد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري ورئاسة مركز فاقوس لتذليل كل العقبات أمام تنفيذ المشروع والانتهاء منه، طبقًا للجدول الزمني المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.