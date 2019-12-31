الشروق: رفع كفاءة الطرق وتنسيق منطقة الإسكان الفاخر

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بمنطقة الإسكان الفاخر بالمدينة، وذلك في إطار حرص الجهاز على تطوير المرافق العامة بالمربعات السكنية بهدف الحفاظ على الثروة العقارية، والتيسير على سكان المدينة.



وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن أعمال التطوير بالمنطقة، شملت استبدال الأرصفة التالفة بأرصفة خرسانية مطبوعة - إنتر لوك، لمساحة حوالي (١٤٧٨٤ م2)، وكذا تنفيذ طبقة أسفلت سطحية بطول 10كم، واستحداث 9 ساحات انتظار سيارات بمسطح 4500م2، وكسوة السلالم بحجر فرعوني، وتركيب عش نمل ديكوري ومعالجة التدبيش بمناطق فروق المناسيب.



وأشار رئيس الجهاز إلى أن أعمال التطوير بالمنطقة شملت أيضًا، رفع كفاءة غرف التفتيش وتغطيتها بأغطية (G.R.P) لإجمالي 42 عمارة، وإضافة بالوعات لصرف مياه الأمطار بأماكن تجمعات المياه، كما تم تنفيذ عدة أعمال للزراعة والإنارة والنظافة ورفع كافة نواتج الأعمال بالمنطقة، لتظهر بالمظهر الحضاري اللائق بمدينة الشروق.