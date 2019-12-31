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عالم

مناشدة من «الهجرة» للمواطنين عن مسن مصري في الكويت

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:49 ص
يوسف ناصر
يوسف ناصر
وفاء علي
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أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تواصلت مع السفير طارق القوني، سفير مصر في الكويت، بخصوص حالة المسن المصري "يوسف ناصر"، الذي يرقد طريح الفراش بمستشفى الفروانية بدولة الكويت الشقيقة، حيث أكد متابعته للحالة.

وفي السياق ذاته، أشارت وزيرة الهجرة في بيان لها إلى أنها تواصلت هاتفيًا مع محافظ الفراونية بدولة الكويت، حيث يقع المستشفى الذي يعالج المسن المصري "يوسف ناصر"، والذي أشار أيضًا إلى أنه لم يُستدل على أسرته، وناشد من لديه أي معلومات أن يدلي بها من أجل الوصول إلى أهله؛ لأن المُسن يعاني من أمراض الشيخوخة.

كما أعربت الوزيرة عن شكرها إلى السلطات الكويتية على حسن رعايتها للمريض المصري طوال هذه السنوات، كما توجهت بالشكر لمحافظ الفروانية لاهتمامه بالمريض وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

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