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اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:48 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، اليوم الثلاثاء، بفضل ضعف الدولار،
فيما يتجه المعدن الأصفر لتحقيق أفضل أداء سنوي في نحو عشر سنوات، بينما ارتفع البلاديوم صوب تحقيق مكاسب للسنة الرابعة على التوالي.

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر، عند 1525.20 دولار وزاد 0.6% إلى 1524.44 دولار للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1527.60 دولار.

وربح المعدن النفيس نحو 19% هذا العام، وهو أكبر مكسب له منذ 2010، مدفوعا في الأساس بحرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أطلقت عملية تيسير نقدي من جانب بنوك مركزية
كبرى.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، مما يقلص تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1% إلى 18.10 دولار، وتتأهب لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010 مرتفعة نحو 17%.

وربح البلاتين 1.4% إلى 971.09 دولار، ويتجه لتحقيق مكاسب بنحو 23% للعام، وهو أفضل أداء سنوي منذ 2009.

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