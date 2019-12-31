ضبط شخصين بـ2 كيلو بانجو وسلاح نارى فى أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على متهمين اثنين بحوزتهما أسلحة نارية، وكميات من المواد المخدرة.



تلقت مديرية أمن أسوان إخطارًا بالقبص على متهمين وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلوجرام، بالإضافة إلى سلاح ناري.



تحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما، وستتولى النيابة تحقيقاتها، في إطار خطة مديرية أمن أسوان برئاسة اللواء هشام فاروق مدير الأمن، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص.