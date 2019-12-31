تفاصيل مثيرة في الحلقة الثانية من "الآنسة فرح"

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "الآنسة فرح " أحداثًا مثيرة ما جعل العمل الأكثر بحثًا على جوجل.



"الآنسة فرح" تقرر إجهاض نفسها وجريمة قتل غامضة في الحلقة الثانية



وكشفت الحلقة الثانية من المسلسل عن اتفاق فرح مع خطيبها طارق (محمد كيلاني) على إسقاط الجنين، حتى تعود حياتهما للاستقرار مرة آخرى، ولكن هناك خطة بديلة، وهي الزواج من شادي (أحمد مجدي) على الورق فقط، حتى ينتهي الحمل وتعطيه الطفل ثم تعود لطارق، فماذا تختار؟.



وفي الوقت نفسه، يستكمل طارق تعاونه مع الشرطة كمدير أمن الفندق، في تتبع زين (أحمد خالد صالح) والمشتبه فيه بالاتجار في المخدرات، ليكتشف علاقة غير شرعية بينه وبين نادين (هبة عبدالعزيز) زوجة شادي مدير الفندق، ويزداد الأمر سوءًا بعد مقتل زين بطريقة بشعة، ليبدأ المسلسل المُضي في خط الجريمة.



كما استعرضت الحلقة الثانية مفاجأة كبيرة، وهي أن ديدا (رانيا يوسف) والدة فرح، تزوجت من النجم الرومانسية الشهير ماجد الألفي (تامر فرج) وأنه يعود الآن ليطلب رؤية ابنته فرح، فماذا ستفعل ديدا في هذا الأمر؟.



يُذاع مسلسل "الآنسة فرح" على قناة "MBC 4" في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية، وهو من إنتاج شركة "S Productions" لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير "Jane The Virgin".



وقد ترشح مسلسل "Jane the Virgin" لجائزة جولدن جلوب كأفضل مسلسل أميركي، كما حصلت بطلته على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة، بجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل ضمن جوائز AFI الأميركية، بالإضافة إلى أكثر من ١٠ جوائز و٦٥ ترشيحًا.



مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج وهبه داغر وهدى مجدي، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.