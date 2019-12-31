وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الدستورية

استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، بمكتبه بالديوان، المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا ووفد من قضاة المحكمة، الذين هنأوا الوزير بتوليه حقيبة العدل.



ومن جانبه، أكد المستشار عمر مروان، تقديره العميق للدور الهام والحيوي للمحكمة الدستورية العليا في حماية الشرعية الدستورية، مشيرًا إلى المكانة الرفيعة التي تحتلها المحكمة وقضاتها بين المحاكم الدستورية على مستوى العالم وهو ما يُعد فخرًا للنظام القضائي المصري.

