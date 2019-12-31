-
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الموافق 05 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحصين 265 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:36 ص
جريدة الدستور
عمرو الحوتى
طباعة
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن تحصين 265 ألف و412 رأس ماشية منذ بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمختلف وحدات ومراكز المحافظة والتي انطلقت في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية استمرار مديرية الطب البيطرى فى تحصين الماشية بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة، ومتابعة ومراقبة الأسواق وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية،وأن تقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين للتعريف بأهمية التحصينات ضد مختلف الأمراض الوبائية.

وقال الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري على أنه لا توجد أي حالات اشتباه إصابة، وأن الحملات والقوافل المجانية مستمرة في مختلف مراكز وقرى المحافظة حتى الانتهاء من تحصين جميع أعداد الثروة الحيوانية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

الجيش الليبى يوجه رسالة لقواته وللشعب بشأن العدوان التركى

منذ حوالي 11 ساعة

أسرة قتيل بطلق ناري تٌحطم محتويات «قصر العيني الفرنساوي»

منذ حوالي 14 ساعة

الجيش الليبي يكشف لـ«الدستور» حقيقة زيارة حفتر القاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

إحالة واقعة الاعتداء على مواطنة من ذوى الهمم لـ«تفتيش الداخلية»

الصور

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد الوحدة الصحية بدقلت

image description

محافظ أسوان يشكل لجنة لوضع خريطة استثمارية

image description

تحرير 265 محضرا في حملة بملوي

image description

تكريم فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة (صور)

image description

الطلاب المكفوفون يؤدون الامتحانات إلكترونيًا بجامعة سوهاج

الأكثر قراءة

بحد أقصى 5 أفراد.. تفاصيل منح 1250 جنيهًا لأصحاب بطاقات التموين

بينهم مصريان أغنى 8 مليارديرات عرب فى 2019

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

استقرار سعر الدولار اليوم

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

نجدة الطفل: قدمنا 20 ألف بلاغ 3.4% منها زواج أطفال

الصحة

احذر.. زيت جوز الهند يهدد صحة القلب

بدائل النيكوتين للإقلاع عن التدخين تتوقف على سلوك المدخن

5 بدائل صحية لاتباع نظام غذائى ناجح

مشروب منزلى يساعدك فى التخلص من نوبات الصداع النصفي

الرئيس نيوز

اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا

التخطيط تدرج مشروع "حياة كريمة" تحت بند "تدعيم الخطط التنموية" في المحافظات

خاص| المالية تقتنص 9.2 مليار جنيه من الصناديق الخاصة خلال 3 شهور

إحالة ثلاثة أطباء إلى المحاكمة التأديبية بسبب وفاة مواطن نتيجة الإهمال

منوعات

أغرب 9 طقوس عالمية للاحتفال بالعام الجديد

إيلون موسك يعد بافتتاح أول نفق فائق السرعة في 2020

5 ابتكارات جديدة لخداع أنظمة التعرف على الوجه نهاية 2019

زاك إيفرون يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه بعد نجاته من الموت

كشكول

تعرف على مؤشر البحث العلمي لشهر ديسمبر 2019

حصاد ربط البحث العلمى بالصناعة ودعم الباحثين خلال 2019

وكيل تعليم الفيوم يكافئ مسئولي أمن عدد من مدارس سنورس

بحضور وزير البترول.. جامعة الإسكندرية توقيع اتفاقية تعاون مع شركة إنبي

إسلام سياسي

الاحتلال الإسرائيلي: حماس تحضر لحرب قادمة

شهادة أردوغان "المزيفة".. وصمة عار تطارد الديكتاتور العثماني ومطالب بمحاكمته "فيديو"

الصوفية تعترض على قرار الأوقاف بمنع " جابين" من الإبتهال بمساجدها

القصة الكاملة لمنع المبتهل محمد على جابين من الإنشاد بمساجد الأوقاف

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
بداية جديدة
دعاء خليفة
لص حلب وعقدة السيسى
ماجد حبته
خناقة أمريكية إيرانية فى العراق!
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
المزيد

الثقافة

أسماء الفائزين بجوائز صالون الشباب في دورته الثلاثين

برنامج احتفالية البيت الفنى فى رأس السنة

احتفالية رأس السنة على مسرح البالون والسيرك القومى اليوم

عرض الفيلم الفرنسي "في العام الماضي في مارينباد" بمركز الحرية

صفحتنا ع الفيس بوك