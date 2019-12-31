مصرع طفل أسفل عجلات جرار زراعى فى سوهاج

لقي طفٌل مصرعه دهسًا تحت عجلات جرار زراعي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أثناء عبوره الطريق، بالمراغة شمالي سوهاج، وسط ذعر وغضب من الأهالي.



تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة المراغة، بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول الطفل "كريم. ا" 7 سنوات، جثة هامدة.



وبسؤال والده أكد أنه أثناء عبور نجله الطريق بناحية شندويل البلد، اصطدم به جرار زراعي قيادة "محمود. أ" 24 عامًا، عامل، ويقيم بناحية نجع العطوة، ما نتج عنه وفاة الطفل، واتهم قائد الجرار بالتسبب فـي الحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات.