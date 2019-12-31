الصين تفتح خط سكة حديد بـ5 مليارات دولار

قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، اليوم الثلاثاء، إنها وافقت على مشروع سكك حديدية فائقة السرعة بإجمالي استثمار 33.93 مليار يوان «4.86 مليار دولار».



وأضافت اللجنة المعنية بالتخطيط الحكومي أن مشروع السكك الحديدية سيربط مدنا في إقليم شانسي شمال الصين مع منطقة منغوليا الداخلية.



وكان الرئيس الصيني، شي جين بينج، افتتح خط سكة الحديد فائق السرعة الذي يربط بين بكين وتشانجياكو، وهما المدينتان اللتان ستتشاركان في استضافة أوليمبياد بكين الشتوية 2022، والذي دخل مرحلة التشغيل، حسبما نقلت "رويترز".