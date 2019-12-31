ضبط عاطل بربع كيلو حشيش فى القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على المتعاطين في أعياد رأس السنة.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد حازم سعد رئيس مباحث مكافحة المخدرات، باتجار المتهم "محمد. ا. ف" 28 سنة، عاطل، مقيم بمدينة شبين القناطر، في المخدرات، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ويستعد لترويجها خلال احتفالات أعياد الكريسماس.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 250 جرامًا، ومبلغ مالي 30900 جنيه وهاتف محمول.



وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارته والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.



تحرر محضر بالواقعة رقم 24715 جنح مركز شبين القناطر، وتولت النيابة العامة التحقيق.