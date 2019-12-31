تجديد حبس المتهم بقتل عامل بسبب الثأر فى بدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بقتل عامل بسبب الثأر، بمساعدة 3 أشخاص آخرين، في مدينة بدر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده بأنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بدر بطريق جنيفة، تلاحظ لهم أربعة أشخاص مستقلين سيارة ماركة نيسان صني فضي اللون، يلقون أحد الأشخاص بجانب الطريق.



فور مشاهدتهم القوات قاموا بالعدو، إلى أن تمكنت القوة الأمنية من ضبط أحدهم ويدعى "منصور. م" 47 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح أبيض "سكين عليها آثار دماء" وحبل أبيض اللون.



وتبين أن الجثة لشخص يدعى "عباس. م" 20 سنة، عامل بالعاصمة الإدارية، وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بأنه قتل المجني عليه بالاشتراك مع المتهمين الهاربين باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.



وأضاف أنه نظرًا لوجود خصومة ثأرية بينه والمجني عليه لسابقة قتل والد المجني عليه ويدعى "محمد ع م" صاحب سوبر ماركت، نجل شقيق المتهم ويدعى "أشرف. ا. ا" صاحب سوبر ماركت، بسبب خلافات فيما بينهما حول العمل، عقب علمه بمكان تواجد المجني عليه استعان بباقي المتهمين واستدرجوه من محل عمله ووثقوه باستخدام الحبل المضبوط وتعدوا عليه بالضرب بالسلاح الأبيض محدثين إصابته التي أودت بحياته وكانوا في سبيلهم للتخلص منه بمكان الضبط.