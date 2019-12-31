إعدام 64 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر في أسوان (صور)

نظم مكتب مراقبة الأغذية بأسوان، حملة تفتيشية مكبرة لضبط الأنواع المجهولة وغير المطابقة للمواصفات من السجائر.



وأسفرت الحملة عن إعدام 64 ألف علبة سجائر مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة، الذي يخص تلك الكميات التي قد تم ضبطها في وقت سابق، وبالتعاون مع مديرية التموين.



وتم تنفيذ إعدام المضبوطات غير الصالحة للاستخدام الآدمي لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية، بالمدفن المحكوم جنوب مدينة أسوان.



ويأتي ذلك في إطار سلسلة الحملات التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بأسوان، وتحت توجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، التى تهدف فحص المنتجات المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.