-
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الموافق 05 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة 3 أطباء بمستشفى بلبيس تسببوا فى وفاة سيدة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:20 ص
محكمة
محكمة
محمد عيسي
طباعة
أحالت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، رئيس قسم التخدير وأخصائي الجراحة، وطبيبة أشعة تشخيصية بمستشفى بلبيس المركزي، للمحاكمة التأديبية؛ لاتهامهم بالإهمال الطبي الجسيم والتسبب في وفاة سيدة عقب وصولها للمستشفى مصابة في حادث سيارة.

تلقت النيابة الإدارية بلاغًا من مديرية الشئون الصحية بالشرقية بشأن الواقعة، وباشرت نيابة بلبيس تحقيقاتها برئاسة أحمد سعيد عبدالله وكيل النيابة، وإشراف المستشار ياسر زغلول، نائب مدير النيابة.

وكشفت التحقيقات عن الإهمال الجسيم في أداء المتهمين واجباتهم الوظيفية بغيابهم التام عن المناوبة الليلية المكلفين بها ليلة الحادث، بل الإهمال الطبي الجسيم للمتهمين الأول والثاني في التعامل مع الحالة عقب استدعائهما تليفونيًا للحضور للمستشفى، مما ترتب عليه وفاتها.

ووجهت للمتهم الأول- رئيس قسم التخدير بالمستشفى- تهمة تغيب عن التواجد بالمناوبة المسائية بالمستشفى المكلف بها في ذلك اليوم، وبعد اكتشاف تغيبه واستدعائه تليفونيًا حضر للمستشفى إلا أنه امتنع عن أداء عمله بالتعاون مع الطبيب الجراح- المتهم الثاني- نحو تخدير الحالة مما ترتب عليه عدم إجراء العملية الجراحية الاستكشافية اللازمة، وبادر بترك نوبتجيته بالمستشفى رغم علمه بخطورة الحالة مما أفضى إلى وفاتها.

ووجهت النيابة لأخصائي الجراحة بالمستشفى تهم التغيب عن التواجد بالمناوبة المسائية بالمستشفى المكلف بها في ذلك اليوم، وبعد اكتشاف تغيبه واستدعاءه تليفونيًا حضر للمستشفى دون أن يتخذ الإجراءات الطبية اللازمة نحو إجراء العملية الجراحية الاستكشافية اللازمة للحالة، أو فحصها، أو متابعتها ودون إخطار رئيس القسم، أو مدير المستشفى برفض طبيب التخدير إجراء التخدير لإجراء العملية لاستكشاف الحالة، أو تحويلها لمستشفى أخرى، حال تعذر عمل الاستكشاف اللازم لها، وقام بترك العمل بعد استدعائه، واتصال علمه بخطورة الحالة مما أفضى إلى وفاتها.

ووجه للمتهمة الثالثة طبيبة أشعة تشخصية بمستشفى بلبيس المركزي، تهم التغيب عن حضور المناوبة المسائية المكلفة بها يوم الحادث، وبعد انتهاء التحقيقات قررت النيابة إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

الجيش الليبي يكشف لـ«الدستور» حقيقة زيارة حفتر القاهرة

منذ أقل من ساعتين

استقرار سعر الدولار اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

أسرة قتيل بطلق ناري تٌحطم محتويات «قصر العيني الفرنساوي»

منذ ساعة و 17 دقيقة

بينهم مصريان أغنى 8 مليارديرات عرب فى 2019

الصور

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد الوحدة الصحية بدقلت

image description

محافظ أسوان يشكل لجنة لوضع خريطة استثمارية

image description

تحرير 265 محضرا في حملة بملوي

image description

تكريم فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة (صور)

image description

الطلاب المكفوفون يؤدون الامتحانات إلكترونيًا بجامعة سوهاج

الأكثر قراءة

بحد أقصى 5 أفراد.. تفاصيل منح 1250 جنيهًا لأصحاب بطاقات التموين

بينهم مصريان أغنى 8 مليارديرات عرب فى 2019

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

استقرار سعر الدولار اليوم

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

نجدة الطفل: قدمنا 20 ألف بلاغ 3.4% منها زواج أطفال

الصحة

احذر.. زيت جوز الهند يهدد صحة القلب

بدائل النيكوتين للإقلاع عن التدخين تتوقف على سلوك المدخن

5 بدائل صحية لاتباع نظام غذائى ناجح

مشروب منزلى يساعدك فى التخلص من نوبات الصداع النصفي

الرئيس نيوز

اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا

التخطيط تدرج مشروع "حياة كريمة" تحت بند "تدعيم الخطط التنموية" في المحافظات

خاص| المالية تقتنص 9.2 مليار جنيه من الصناديق الخاصة خلال 3 شهور

إحالة ثلاثة أطباء إلى المحاكمة التأديبية بسبب وفاة مواطن نتيجة الإهمال

منوعات

أغرب 9 طقوس عالمية للاحتفال بالعام الجديد

إيلون موسك يعد بافتتاح أول نفق فائق السرعة في 2020

5 ابتكارات جديدة لخداع أنظمة التعرف على الوجه نهاية 2019

زاك إيفرون يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه بعد نجاته من الموت

كشكول

تعرف على مؤشر البحث العلمي لشهر ديسمبر 2019

حصاد ربط البحث العلمى بالصناعة ودعم الباحثين خلال 2019

وكيل تعليم الفيوم يكافئ مسئولي أمن عدد من مدارس سنورس

بحضور وزير البترول.. جامعة الإسكندرية توقيع اتفاقية تعاون مع شركة إنبي

إسلام سياسي

الاحتلال الإسرائيلي: حماس تحضر لحرب قادمة

شهادة أردوغان "المزيفة".. وصمة عار تطارد الديكتاتور العثماني ومطالب بمحاكمته "فيديو"

الصوفية تعترض على قرار الأوقاف بمنع " جابين" من الإبتهال بمساجدها

القصة الكاملة لمنع المبتهل محمد على جابين من الإنشاد بمساجد الأوقاف

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
بداية جديدة
دعاء خليفة
لص حلب وعقدة السيسى
ماجد حبته
خناقة أمريكية إيرانية فى العراق!
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
المزيد

الثقافة

أسماء الفائزين بجوائز صالون الشباب في دورته الثلاثين

برنامج احتفالية البيت الفنى فى رأس السنة

احتفالية رأس السنة على مسرح البالون والسيرك القومى اليوم

عرض الفيلم الفرنسي "في العام الماضي في مارينباد" بمركز الحرية

صفحتنا ع الفيس بوك