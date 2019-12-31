محاكمة 3 أطباء بمستشفى بلبيس تسببوا فى وفاة سيدة

أحالت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، رئيس قسم التخدير وأخصائي الجراحة، وطبيبة أشعة تشخيصية بمستشفى بلبيس المركزي، للمحاكمة التأديبية؛ لاتهامهم بالإهمال الطبي الجسيم والتسبب في وفاة سيدة عقب وصولها للمستشفى مصابة في حادث سيارة.



تلقت النيابة الإدارية بلاغًا من مديرية الشئون الصحية بالشرقية بشأن الواقعة، وباشرت نيابة بلبيس تحقيقاتها برئاسة أحمد سعيد عبدالله وكيل النيابة، وإشراف المستشار ياسر زغلول، نائب مدير النيابة.



وكشفت التحقيقات عن الإهمال الجسيم في أداء المتهمين واجباتهم الوظيفية بغيابهم التام عن المناوبة الليلية المكلفين بها ليلة الحادث، بل الإهمال الطبي الجسيم للمتهمين الأول والثاني في التعامل مع الحالة عقب استدعائهما تليفونيًا للحضور للمستشفى، مما ترتب عليه وفاتها.



ووجهت للمتهم الأول- رئيس قسم التخدير بالمستشفى- تهمة تغيب عن التواجد بالمناوبة المسائية بالمستشفى المكلف بها في ذلك اليوم، وبعد اكتشاف تغيبه واستدعائه تليفونيًا حضر للمستشفى إلا أنه امتنع عن أداء عمله بالتعاون مع الطبيب الجراح- المتهم الثاني- نحو تخدير الحالة مما ترتب عليه عدم إجراء العملية الجراحية الاستكشافية اللازمة، وبادر بترك نوبتجيته بالمستشفى رغم علمه بخطورة الحالة مما أفضى إلى وفاتها.



ووجهت النيابة لأخصائي الجراحة بالمستشفى تهم التغيب عن التواجد بالمناوبة المسائية بالمستشفى المكلف بها في ذلك اليوم، وبعد اكتشاف تغيبه واستدعاءه تليفونيًا حضر للمستشفى دون أن يتخذ الإجراءات الطبية اللازمة نحو إجراء العملية الجراحية الاستكشافية اللازمة للحالة، أو فحصها، أو متابعتها ودون إخطار رئيس القسم، أو مدير المستشفى برفض طبيب التخدير إجراء التخدير لإجراء العملية لاستكشاف الحالة، أو تحويلها لمستشفى أخرى، حال تعذر عمل الاستكشاف اللازم لها، وقام بترك العمل بعد استدعائه، واتصال علمه بخطورة الحالة مما أفضى إلى وفاتها.



ووجه للمتهمة الثالثة طبيبة أشعة تشخصية بمستشفى بلبيس المركزي، تهم التغيب عن حضور المناوبة المسائية المكلفة بها يوم الحادث، وبعد انتهاء التحقيقات قررت النيابة إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية.